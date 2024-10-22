Denizli'de Çifte Cinayet ve Yangın: Kardeş Gözaltında

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yangın çıkan evde Muhammet Pekdemir (30) ile babası Süleyman Pekdemir'in (56) yanmış cesetleri bulundu. Jandarma, önceki gün ağabeyi ve babasını av tüfeğiyle öldürüp, dün de evi ateşe vererek kaçtığı belirlenen Kadir Pekdemir'i (28) yakalayıp, gözaltına alındı. Pekdemir, sorgusunda suçunu itiraf edip, çifte cinayeti kendisine para vermedikleri için işlediğini söyledi.

Tavas'ın kırsal Aydoğdu Mahallesi'ndeki Süleyman Pekdemir'e ait tek katlı müstakil evden dün saat 20.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sardı. Gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.

EVDEN 2 YANMIŞ CESET ÇIKTI

Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekibi, Süleyman Pekdemir ile oğlu Muhammet Pekdemir'in yanmış cesetlerini buldu. Jandarma ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası baba ile oğlunun cesetleri otopsi için Adli Tıp Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan jandarma, Kadir Pekdemir'in önceki gün ağabeyi ile babasını av tüfeğiyle öldürdüğünü, geceyi cesetlerin başında geçirdiğini, dün akşam da evi ateşe verip motosikletle Kızılca Mahallesi'ne giderek bir kahvehanede çay içtikten sonra Tavas ilçesine geçtiğini belirledi. Jandarma, Kadir Pekdemir'i yakalayıp, gözaltına aldı.

PARA VERMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Kadir Pekdemir'in ilk ifadesinde babası ve ağabeyinden para istediğini, olumsuz yanıt alınca da evi kundaklayıp, kaçtığını söyledi.

Daha sonra çapraz sorguya alınan Pekdemir, önceki gün yanındaki av tüfeğiyle eve gittiğini belirtti, "Yukarıdan havadan talimat geldi. Eve gitmeden önce tüfeğin tutukluk yapıp yapmadığını kontrol ettim. Daha sonra tüfekle babam ve ağabeyimi vurdum. Başlarında ölmelerini bekledim. Evden ayrıldım, kahveye gidip çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim. Pazartesi günü akşam saatlerinde geldiğimde evi ateşe verdim. Sonra olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.