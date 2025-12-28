Çelik kasa hırsızlarına operasyon: 19 gözaltı

DENİZLİ merkezli 6 ilde jandarmanın fabrikalardaki çelik kasalardan yaklaşık 150 milyonlara çalan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli ve çevre illerde son 5 ayda 30 fabrikadaki çelik kasalardan hırsızlık yapılması üzerine soruşturma başlatıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasa hırsızlarını tespit etmek için çalışma başlattı. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan JASAT ekipleri Denizli merkezli İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 ayrı adrese düzenlene operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Araştırma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin organize suç örgütü kurdukları, kar maskesi giyip, yüzlerini gizleyerek Denizli ve çevre illerde geceleri fabrikalara girip, çelik kasaları spiral makinesiyle kestikleri tespit edildi. Şüphelilerin 30 fabrikadan yaklaşık 150 milyon lira çaldıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,