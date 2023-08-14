Denizli'de Boşanma Aşamasındaki Eşiyle Tartışan Kişi Silahla Yaraladı ve İntihar Etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir zincir markette boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan bir kişi, eşine silahla ateş ederek yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay sonucunda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.