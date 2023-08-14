Denizli'de Boşanma Aşamasındaki Eşiyle Tartışan Kişi Silahla Yaraladı ve İntihar Etti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir zincir markette boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan bir kişi, eşine silahla ateş ederek yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay sonucunda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.
Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markete giren Ahmet U. (52) boşanma aşamasındaki eşi Elif U. (47) ile karşılaştı.
Ahmet U. ile Elif U. arasında tartışma çıktı. Ahmet U, yanında getirdiği tabancayla eşine doğru ateş edip, daha sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Ahmet U'nun cenazesi morga kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan kadının tedavisi sürüyor.
Öte yandan Elif U'nun 3 kez koruma kararı aldırdığı öğrenildi.