Denizli'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cam temizliği yaparken havuza düşen 49 yaşındaki kadın, hastanede tedavi görmesine rağmen yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren 49 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 18 Haziran'da Göveçlik Mahallesi'nde bir sitenin zemin katındaki dairede cam temizliği yapan Havane Oy, dengesini kaybedip binanın yanında bulunan yüzme havuzuna düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren kadın, çevredekiler tarafından havuzdan çıkarıldı.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel