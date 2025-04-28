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Denizli'de Bizans Dönemine Ait 392 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Denizli'de Bizans Dönemine Ait 392 Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir kişinin elinde bulunan Bizans dönemine ait 392 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait toplam 392 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kale ilçesinde 1 kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Bu kapsamda, dün düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, Bizans dönemine ait 379 sikke, yüzük, 2 kolye, hayvan heykeli, 9 tarihi obje, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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