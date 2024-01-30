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Denizli'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücüyle İlgili Tutuklama

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen bisiklet kazasında hayatını kaybeden sürücüyle ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Bakırlı Kavşağı'nda dün bisiklet sürücüsü Baki Kaçar'ın (57) yaşamını yitirdiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.B'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen T.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden Baki Kaçar'ın cenazesi, Merkezefendi ilçesindeki Fetih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Servergazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakırlı Kavşağında dün T.B. yönetimindeki 16 ES 064 plakalı otomobil, yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar'ın kullandığı bisiklete, ardından park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarpmış, Kaçar, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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