Denizli'de bir yayanın ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı - Haberler

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Denizli'de bir yayanın ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de bir yayanın ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki kişiye çarparak ölümüne neden olduğu ve kazanın ardından kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsü tutuklandı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki kişiye çarparak ölümüne neden olduğu ve kazanın ardından kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Selçukbey Mahallesi'ndeki Ali Marım Bulvarı'nda 27 Mart'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Vehbi Tanrıöven'e çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Tanrıöven, müdahaleye rağmen 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda Tanrıöven'e çarptığı belirtilen otomobilin sürücüsünün nakliye firması sahibi Y.Ö. (62) olduğunu tespit etti.

Yakalama çalışmaları sürerken adliyeye gidip teslim olan Y.Ö, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi, Otomobil, 27 Mart, Denizli, Güncel, Haberler

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