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Denizli'de bir kişinin paralarını gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

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Denizli'de bir kişinin paralarını gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin paralarının gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin paralarının gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 6 Mart'ta marketten çıkan H.İ'nin (58) önü 4 kişi tarafından kesildi.

Şüpheliler, H.İ'nin cebindeki yaklaşık 2 bin lirasını gasbederek olay yerinden uzaklaştı. H.İ, jandarmaya başvurarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini belirledikleri N.Ç. (23), A.Y. (16), S.S. (25) ve S.Y'yi (18) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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