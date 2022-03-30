Denizli'de bir kişi konakladığı termal pansiyonda ölü bulundu
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi kaldığı termal pansiyondaki odada ölü bulundu.
PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi kaldığı termal pansiyondaki odada ölü bulundu.
Karahayıt Mahallesi'ndeki pansiyonun çalışanları, Osman Gündoğan'ın (78), odasının kapısını açmaması üzerine durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, termal su bulunan küvette hareketsiz yatan Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Afyonkarahisar'dan geldiği belirtilen Gündoğan'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel