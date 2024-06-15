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Denizli'de Bir Kişi Eski Eşini ve Arkadaşını Tüfekle Öldürdü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldürdü. Olayın ardından şüpheli kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldürdü.

Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta eski eşi Meral Tınaztepe'nin (47) işlettiği büfenin önüne otomobiliyle gelen Şeref Ç. ile burada bulunan Musa Ayaz (47) arasında tartışma yaşandı.

Şeref Ç. tartışma sırasında otomobilden aldığı av tüfeğiyle eski eşi ve arkadaşı Ayaz'a 4 el ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Tınaztepe de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Şeref Ç'nin kullandığı otomobil bir caddede park halinde bulundu.

Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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