Denizli'de bir gencin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı evinde ölü bulunduğu için gözaltına alınan kişi salıverildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı evinde ölü bulunduğu için gözaltına alınan kişi salıverildi.

Ç.U'nun (24), erkek arkadaşı H.Ç'nin evinde ölü bulunması sonrası gözaltına alınan H.Ç'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. H.Ç. daha sonra serbest bırakıldı.

Genç kızın cesedi üzerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ön otopside şüpheli bir duruma rastlanmadığı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiği öğrenildi.

Kentte bir markette müdür olan H.Ç, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evinde bulunan kız arkadaşı Ç.U'nun hareketsiz yattığını ihbar etmiş, kızın hayatını kaybettiği belirlenmişti.