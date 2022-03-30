Denizli'de bir çocuk torpil patlaması sonucu yaralandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, torpilin patlaması sonucu gözünden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fesleğen Mahallesi'nde sokakta bir çocuğun yaralı olduğunu görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sol gözünden yaralandığını belirlenen Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi A.E. (11), sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.