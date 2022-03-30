Denizli'de bir çocuk torpil patlaması sonucu yaralandı - Haberler

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Denizli'de bir çocuk torpil patlaması sonucu yaralandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de bir çocuk torpil patlaması sonucu yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, torpilin patlaması sonucu gözünden yaralandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, torpilin patlaması sonucu gözünden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fesleğen Mahallesi'nde sokakta bir çocuğun yaralı olduğunu görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sol gözünden yaralandığını belirlenen Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi A.E. (11), sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale, Denizli, Polis, Güncel, Haberler

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