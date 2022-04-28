Denizli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 51 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Öncelikle apartman sakinleri tahliye edildi.
Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Alevlere müdahale sırasında eli ve boynunda yanık oluşan 2 itfaiye eri, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel