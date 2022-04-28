Denizli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Denizli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 51 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Öncelikle apartman sakinleri tahliye edildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Alevlere müdahale sırasında eli ve boynunda yanık oluşan 2 itfaiye eri, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Yangın, Güncel, Haberler

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