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Denizli'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Denizli'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Güncel Haberler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaldırımda bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı. Sümer Mahallesi'nde bir kişinin kaldırımda kanlar içinde yerde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, göğsünden ve kolundan bıçakla yaralanan kişiyi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaralının yabancı uyruklu olabileceği kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaldırımda bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sümer Mahallesi'nde bir kişinin kaldırımda kanlar içinde yerde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, göğsünden ve kolundan bıçakla yaralanan kişiyi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Üzerinden kimlik çıkmayan yaralının yabancı uyruklu olabileceği kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Sümer Mahallesi Merkezefendi Denizli Güncel Haberler

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