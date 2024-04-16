Denizli'de Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı kişilere bıçakla saldıran şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda A.Ö. ile kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

A.Ö, cebinden çıkardığı bıçakla tartıştığı kişilere saldırdı.

Devriye sırasında olayı fark eden yunus polisi, saldırgana müdahale etti. Etkisiz hale getirilen A.Ö. gözaltına alındı.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin elinde bıçakla tartıştığı kişilere saldırması ve polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer aldı.