Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı

Güncel Haberler

Denizli'de bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi'nde N.Ö. ile K.A. ve oğlu U.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ö, K.A. ve U.A'yı bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.A. ve U.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, N.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Atatürk Caddesi Pamukkale Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title