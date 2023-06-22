Denizli'de bıçaklı kavga: 3 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve M.C.A., O.E. ve H.K'yı gözaltına aldı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.