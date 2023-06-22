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Denizli'de bıçaklı kavga: 3 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de bıçaklı kavga: 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve M.C.A., O.E. ve H.K'yı gözaltına aldı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Akçeşme Mahallesi'ndeki bir sokakta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada C.E. (26), Y.E. (25) ve İ.C'yi (25) yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayla ilgili M.C.A., O.E. ve H.K'yı tespit edilen adreslerde gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi Hisarcık Denizli Güncel Haberler

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