Denizli'de bıçaklanan taksi sürücüsü tedavi altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafikte tartıştığı motorlu kurye tarafından bıçaklanan taksi sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde taksi sürücüsü O.T. (35) ile trafikte karşılaştığı motorlu kurye N.P. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada O.T, motorlu kurye tarafından vücudunun 5 yerinden bıçaklandı.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan O.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Daha sonra taksiciler toplanarak kısa süreli kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi.