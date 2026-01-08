Haberler

Denizli'de belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de bir belediye otobüsünün yoluna karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Beyza Demirtaş'a çarptığı belirtildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Denizli'de belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre M.M'nin kullandığı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait 20 BB 054 plakalı otobüs, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yoluna karşısına geçmeye çalışan Beyza Demirtaş'a (23) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor