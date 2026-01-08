Denizli'de belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Denizli'de bir belediye otobüsünün yoluna karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Beyza Demirtaş'a çarptığı belirtildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Alınan bilgiye göre M.M'nin kullandığı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait 20 BB 054 plakalı otobüs, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yoluna karşısına geçmeye çalışan Beyza Demirtaş'a (23) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü M.M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel