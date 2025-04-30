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Denizli'de Bebek Darbetme İddiasıyla Zanlı Yakalandı

Denizli'de Bebek Darbetme İddiasıyla Zanlı Yakalandı
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Sarayköy ilçesinde 2 yaşındaki A.K.'nin darbedildiği bildirildi. Annesi tarafından hastaneye getirilen bebek, erkek arkadaşı tarafından darbedilmiş. Zanlı gözaltına alındı ve bebek hastaneye sevk edildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bebeği darbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.

Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedilidiği tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Anne S.B.D'nin ifadesi doğrultusunda, bebeği annenin erkek arkadaşı S.D'nin (25) darbettiği belirlendi.

Şüpheli, Aşağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Darbedilen bebek, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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