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Denizli'de Bebeği Darp Eden Zanlı Tutuklandı

Denizli'de Bebeği Darp Eden Zanlı Tutuklandı
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Sarayköy ilçesinde, bir bebeği kasten yaralama suçlamasıyla gözaltına alınan S.D. tutuklandı. Bebeğin annesi, zanlının alkol aldıktan sonra şiddet uyguladığını belirtti. Bebeğin tedavisi sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebeğin korunacağını açıkladı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir bebeği darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.D'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi.

S.D'nin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Bebeğin annesi S.B.D'nin ise ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını, ardından S.D. ile yaşamaya başladığını, S.D'nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

Sağ kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirtilen bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Dün, Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedildiği tespit edilmiş, bebeği darbeden annenin erkek arkadaşı S.D. gözaltına alınmıştı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin korumasına alınacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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