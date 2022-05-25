Denizli'de barajda erkek cesedi bulundu - Haberler

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Denizli'de barajda erkek cesedi bulundu

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de barajda erkek cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Baraj göletine gezmeye çıkan bir vatandaş, su kıyısında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler, cesedi sudan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin yaklaşık 5 günden bu yana haber alınamayan İshak Eskicioğlu'na (29) ait olduğu belirlendi.

Öte yandan Eskicioğlu hakkında daha önceden de kayıp başvurularının bulunduğu öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Recep Yazıcıoğlu, Pamukkale, Denizli, Baraj, Güncel, Haberler

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