Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Saraylar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde S.K. yönetimindeki 20 AEH 699 plakalı otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel