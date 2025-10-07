Denizli'de Avukat Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde merdivenden düşen 35 yaşındaki avukat Üzeyir Çiçekçi, başını beton zemine çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde merdivenden düşen avukat hayatını kaybetti.
Yenişafak Mahallesi'nde yaşayan avukat Üzeyir Çiçekçi (35) gece saatlerinde iki katlı evinde merdivenden dengesini kaybederek düştü.
Başını beton zemine çarpan Çiçekçi, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiçekci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel