Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Atatürk Ormanı'nda Yangın Çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Akhan ile Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 13 arazöz, 5 tanker, 3 destek aracı ve 55 itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi. Çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı bölgeye yakın bir noktada başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül de çalışmaları yönetmek için Mobil Komuta Merkezleri'ne geldi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pamukkale Denizli İtfaiye Çevre Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar

Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar

 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı

Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title