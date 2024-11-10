Denizli'de Atatürk 86'ncı Yıl Dönümünde Anıldı

DENİZLİ'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yılında törenle anıldı. Saat 09.05 sirenlerin çalması ile kentte hayat adeta 2 dakikalığına durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'inci yıl dönümünde Denizli'de anıldı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11'inci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Asil Çam, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saat 09.05'te sirenlerin çalması ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşu sırasında kentte hayat adeta 2 dakikalığına durdu. Herkes Ata'sı için saygı duruşuna geçti. Sürücüler araçlarından inip, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, tören sona erdi.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,