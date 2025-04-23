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Denizli'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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??????? Denizli'nin Çivril ilçesinde ata çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

??????? Denizli'nin Çivril ilçesinde ata çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

S.A. (22) idaresindeki 07 CAR 165 plakalı otomobil, Işıklı Mahallesi yakınlarında yolda aniden önüne çıkan ata çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Resul Yeşilyurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan otomobilin çarptığı at öldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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