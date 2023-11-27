Denizli'de 'Askıda Dürüm' Kampanyası Başlatıldı

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal paylaşma geleneğinin bir örneği olarak düzenlenen askıda ekmek ve fatura kampanyalarına Denizli'de bir yenisi eklendi. İş adamı Rıdvan Yıldız tarafından başlatılan 'Askıda dürüm' kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal paylaşma geleneğinin bir örneği olarak düzenlenen askıda ekmek ve fatura kampanyalarına Denizli'de bir yenisi eklendi. Sosyal projelere verdiği destekle bilinen iş adamı Rıdvan Yıldız, bir ilk olarak 'Askıda dürüm' kampanyası başlattı.

Denizli'de ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlar için sosyal paylaşma geleneğini yaşatmaya çalışan Rıdvan Yıldız, geçtiğimiz haftalarda "Yarı fiyatına dürüm" kampanyası ve SMA hastası bebekler için ise "Bir dürümde sen al" kampanyası ile bir günlük kazancını bağışlamıştı. Sosyal sorumluluk projelerine destek vermesiyle "Vatandaş Baki" ismiyle anılan babasının yolunda gidiyor. Askıda ekmek ve fatura geleneğini sektörüne uyarlayan Yıldız, "Askıda dürüm" kampanyası başlatarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Alan elin, veren eli görmediği uygulamaya ilgi gösteren hayırseverler, kampanyanın devam ettiği Yıldız'ın işletmesine yoğun ilgi gösteriyor. İşletmeye giden ihtiyaç sahipleri, ihtiyaçları kadar yemeği ücretsiz bir şekilde hayırseverlerin verdiği destek sayesinde ulaşabiliyor.

Zor günlerin herkesin paylaşımcı olması birliktelik ve beraberlik ile aşılacağını kaydeden Rıdvan Yıldız, müşterileri ile "Askıda dürüm" uygulaması düşüncesini paylaşmasının ardından yoğun destek geldiğini, ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak veren el alan eli görmeden büyük bir dayanışma yaşandığını kaydetti.

"Hayırseverlerin de desteklerini bekliyoruz"

Bir sonraki yardım kampanyasını ise Filistinliler için düzenleyeceğinin sinyalini veren esnaf Rıdvan Yıldız, "Son zamanlarda vatandaşlarımız için yardım kampanyalarına ağırlık verdik. En çok isteğimiz ihtiyaç sahiplerini zor günlerinde yalnız bırakmayarak, onları bir nebzede olsa mutlu etmek. SMA hastası Tusem ile Arya bebeğimiz için çalışma başlattık ve önemli bir destek geldi. Yarı fiyatına indirdiğimiz dürüm kampanyamızı kış sezonunun sonuna kadar devam ettireceğiz. Ayrıca sosyal yardım çerçevesinde Askıda dürüm kampanyasını oluşturduk ve burada ki hedefimiz soğuk havada kimse aç dolaşmasın. Hayırseverlerin de desteklerini bekliyoruz. Bizler şükür kazancımız bize yetiyor. Bizler yardım ettikçe işimizin bereketinin arttığını fark ettik. Biz de bu tür kampanya ve yardım etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki kampanyamız ise Filistin'iler için olacak ve bunun için planlamalar yapıyoruz" dedi. - DENİZLİ