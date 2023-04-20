Denizli'de arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi

Denizli'de şehit aileleri ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı arifesinde, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Denizli'de şehit aileleri ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı arifesinde, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Denizli Vali Yardımcı Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri, mezarları ziyaret edip buradaki şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra polis şehitliğine giden protokol üyeleri, şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri şehitlik ziyaretlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne geçerek, burada kalan çocuk ve gençlerin bayramını kutladı.

Protokol üyeleri, daha sonra aynı yerleşkede bulunan huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek onların bayramını tebrik etti.

Vali Yardımcısı Okur beraberindekilerle, şehit Özel Harekat Polis Memuru Anıl Kemal Kurtul'un ailesini ziyaret etti.