Denizli'de aranan 12 hükümlü yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aralarında kasten öldürme suçundan aranan 2 kişinin de bulunduğu 12 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda hükümlüler gözaltına alındı.

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aralarında kasten öldürme suçundan aranan 2 kişinin de bulunduğu 12 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler arasında İzmir'de 2006 yılında bir kadının öldürülmesi olayına karışan ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan M.Y ve Denizli'de 2018 yılında kasten öldürme olayı nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'nün de olduğu belirtildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.