Denizli'de aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle salıverildi - Haberler

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Denizli'de aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle salıverildi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle salıverildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kaza yerinde gözaltına alınan sürücü M.A. (75), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin ifadesinde çocuğun aniden yola çıktığını ve kazadan büyük üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.

Çocuğun cenazesi toprağa verildi

Akşit'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morgundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, Hilal Camisi'nde kılınan namaz sonrası Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.???????

Gültepe Mahallesi'ndeki 4872 Sokak'ta dün M.A. yönetimindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari aracın çarptığı Ömer Salih Akşit hayatını kaybetmişti. Sürücü gözaltına alınmıştı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Merkezefendi, Denizli, Sulh, Güncel, Haberler

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