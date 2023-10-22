Denizli'de araç takla attı: 4 kişi yaralandı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında bir araç takla atarak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de bir aracın takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de T.B. idaresindeki 07 SF 614 plakalı otomobil, Babadağ ilçe çıkışının orda kontrolden çıktı. Virajı alamayan otomobil yol üzerinde defalarca takla attı. İhbarlar sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü T.B., yolcu konumunda olan Ş. K. (18), H.K. (18) ve M.G. (18) kazadan hafifi yaralı olarak kurtuldu. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ