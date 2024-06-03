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Denizli'de apart dairesinde ölü bulundu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart dairesinde yalnız yaşayan Barış Yılmaz (43), asansör boşluğunda ölü bulundu. Yılmaz'ın en az 3 gün önce asansör boşluğuna düşerek öldüğü değerlendiriliyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde apart dairesinde yalnız yaşayan Barış Yılmaz (43), asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi 934 Sokak'taki bir apartta meydana geldi. Apartta yaşayanlar, asansör boşluğundan kötü koku yayılınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğuna inen itfaiye ekipleri, binanın zemin katındaki dairede tek başına yaşayan Barış Yılmaz'ı yaklaşık 3 metre derinlikte buldu.

'DÜŞEREK ÖLDÜ' İHTİMALİ

Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemede; asansörün çalışmadığı ve kapısının açık olduğu belirlenirken, Yılmaz'ın en az 3 gün önce asansör boşluğuna düşerek öldüğü değerlendiriliyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.I

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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