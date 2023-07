Denizli'de annesini darp eden kişi cezaevine gönderildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı annesini darp ettiği ileri sürülen kişi cezaevine gönderildi. Muratdede Mahallesi'nde Raziye K. (68) ile oğlu Ahmet Can K. (28) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Ahmet Can K, annesini darp etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan anne Raziye K'yı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Olay sonrası gözaltına alınan Ahmet Can K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.