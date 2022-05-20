Denizli'de ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

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Denizli'de ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulans ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu biri sağlıkçı 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulans ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu biri sağlıkçı 3 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Saraylar Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda A.K. yönetimindeki Seyir Tepesi-İstiklal-Garaj hattında yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0665 plakalı minibüsle çarpıştı.

Ambulansta görevli M.E. ile minibüste yolcu olarak bulunan S.Z. ve A.C. yaralandı.

Başka bir ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi, Ambulans, Denizli, Gazi, Güncel, Haberler

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