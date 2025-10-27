Haberler

Denizli'de Amatör Futbol Maçında Kavga: Polislere Soruşturma

Güncelleme:
Denizli'nin Akvadi Stadyumu'nda oynanan amatör maçta futbolcular arasında çıkan kavga sonrası, olaya biber gazıyla müdahale eden 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Denizli'de amatör maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya biber gazıyla müdahale eden 2 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de Aktepe Mahallesi'ndeki Akvadi Stadyumu'nda Gökbörügücü Spor ile Pamukkale Spor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme maçı sonrası futbolcular arasında kavga olayının yaşandığı bildirildi.

Olaya müdahale eden polis ekibiyle ilgili basın ve çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine görevli polis memurlarının müdahale şekline ilişkin idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
