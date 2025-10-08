Haberler

Denizli'de Alkollü Sürücülere Sahte Kan Verme Operasyonu: 42 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan verip tahlil sonuçlarını değiştirdikleri iddia edilen 42 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla bu sahteciliği ortaya çıkardı.

Denizli'de trafik denetiminde alkollü çıktığı için para cezası alıp ehliyetine el konulan kişilerin yerine kan verip raporlarını değiştirmelerine yardımcı olduğu ileri sürülen 42 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattığı bildirildi.

Ekiplerce, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan verdiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Haklarında sürücü belgelerine belirli süreyle el konulan ve idari para cezası uygulanan şahısların, ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla şüpheli şahıslarla irtibata geçerek, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan verdirdikleri ve farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip promil oranlarını yasal sınırın altında gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik 7-8 Ekim'de yapılan çalışmalar neticesinde 18 şüpheli gözaltına alınmış olup, toplam 42 şüpheli şahıs yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.