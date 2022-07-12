Denizli'de akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı. A.D. idaresindeki 20 SV 426 plakalı akaryakıt dolu tanker, Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında yola devrildi. Kazada yaralanan sürücü A.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olası yangına karşı tankerde soğutma işlemi yaptı. Kaza nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan yol, tankerin kaldırılmasıyla tekrar açıldı.??????? AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Sarayköy Denizli Güncel Haberler

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