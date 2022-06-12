Akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü - Haberler

Akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde B.F'nin kullandığı 35 ZK 786 plakalı boş akaryakıt tankeri, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tankerin dorse bölümü, Nurettin Tuncer'in kullandığı 20 DD 232 plakalı otomobile çarptı. Dorse ve sürüklediği otomobil, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içinde sıkışan sürücü Nurettin Tuncer (30) ile Mehmet Tuncer'in (53) öldüğünü belirledi. Sıkıştkığı yerden çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Filiz Tuncer (29) de müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan diğer yaralılar İsmail Tuncer ve Muhammet Tuncer'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Tanker sürücüsü gözaltına alındı. Otomobil içinde sıkışan 2 kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak morga kaldırıldı. Otomobildekilerin Denizli'den, yaşadıkları Tavas ilçesi Yahşiler Mahallesi'ne doğru gittikleri öğrenildi. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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