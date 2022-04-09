Denizli'de 'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de tiyatrocu Nevra Serezli'nin de rol aldığı "Ağaçlar Ayakta Ölür2 isimli oyun sahnelendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı tiyatro oyununa yaklaşık 2 bin kişinin ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, güzel ve kaliteli bir oyun izlediklerini ve Türkiye'nin gururu Nevra Serezli olmak üzere tüm sanatçılara teşekkür etti.

Sanatçı Nevra Serezli de yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.