Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Döner'in kullandığı 20 H 6738 plakalı hafif ticari araç, Pamukkale yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazayı gören bir yabancı turist, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı sürücü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.