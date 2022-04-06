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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Döner'in kullandığı 20 H 6738 plakalı hafif ticari araç, Pamukkale yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı gören bir yabancı turist, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı sürücü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Çağatay İğci - Güncel

Pamukkale, Denizli, Güncel, Haberler

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