Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Enes Aydoğdu idaresindeki 20 AFN 959 plakalı otomobil, Haydan Mahallesi Ahmetçik Parkı yakınlarında kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Aydoğdu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Tekin Aydoğmuş yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Umahan Öz - Güncel Denizli Güncel Haberler

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