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Denizli'de Adliye Yazı İşleri Müdürü Zimmet Skandalı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan adliye yazı işleri müdürü cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan adliye yazı işleri müdürü cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet savcılığınca, Acıpayam Adliyesinde görevli M.A.D. hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Hakkında yakalama kararı verilen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Cumhuriyet Acıpayam Denizli Güncel Haberler

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