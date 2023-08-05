Denizli'de 85 yaşındaki kişinin gasp edilmesi olayında 3 zanlı gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 85 yaşındaki kişinin otomobil, cep telefonu ve parasını bıçakla gasbeden 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, kendilerini polis olarak tanıtarak kurbanı kandırmış ve gasp etmişlerdir.