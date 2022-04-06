Denizli'de 810 internet sitesine erişim engellendi - Haberler

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Denizli'de 810 internet sitesine erişim engellendi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de 810 internet sitesine erişim engellendi

Denizli'de jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 810 internet sitesine erişimi engelledi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 810 internet sitesine erişimi engelledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Geçen ay yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı bahis içerikli 380, müstehcen içerikli 364, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 20, terör örgütü propagandası içeren 18 ve uyuşturucuyu övücü içerik barındıran 28 site belirlendi.

Jandarmanın yürüttüğü işlemler sonucu 810 sitenin erişime kapatılması sağlandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Güncel, Haberler

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