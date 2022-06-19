Denizli'de 7 gün önceki kazada bir kişi daha yaşamını yitirdi - Haberler

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Denizli'de 7 gün önceki kazada bir kişi daha yaşamını yitirdi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de 7 gün önceki kazada bir kişi daha yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

12 Haziran'da meydana gelen kazada yaralanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Tuncer (31) yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde boş akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobildeki Mehmet (53), oğlu Nurettin (30) ve gelini Filiz Tuncer (29) olay yerinde, Muhammet Tuncer ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İsmail Tuncer'in de vefatıyla kazada otomobilde bulunanlardan kurtulan olmadı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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