Denizli'de 7 gün önceki kazada bir kişi daha yaşamını yitirdi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 12 Haziran'da meydana gelen kazada yaralanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Tuncer (31) yaşam mücadelesini kaybetti. Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde boş akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobildeki Mehmet (53), oğlu Nurettin (30) ve gelini Filiz Tuncer (29) olay yerinde, Muhammet Tuncer ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İsmail Tuncer'in de vefatıyla kazada otomobilde bulunanlardan kurtulan olmadı. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Pamukkale Denizli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli'de 7 gün önceki kazada bir kişi daha yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.