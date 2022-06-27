Denizli'de 440 litre etil alkol ele geçirildi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde 440 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde 440 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu ihbarı alınan bir evde arama yaptı. İkametteki aramalarda 440 litre etil alkol ile 642 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor. ??????? AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Emniyet Müdürlüğü Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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