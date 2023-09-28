Denizli'de polisin düzenlediği operasyonda bir TIR'da 4 milyon 310 bin sarılmış kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de 4 Milyon 310 Bin Sarılmış Kaçak Sigara Ele Geçirildi

DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda, bir TIR'da 4 milyon 310 bin sarılmış kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Denizli'ye yüklü miktarda kaçak sigara getirileceğini tespit etti. Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda dün operasyon düzenleyen KOM ekipleri, bir TIR'ı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada TIR'da paketlenmiş 4 milyon 310 bin sarılmış halde sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.