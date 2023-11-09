Denizli'de 4 kilo 40 gram metamfetamin ve 1 kilo 120 gram esrarla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişiyle ilgili çalışma düzenledi. Yapılan operasyonda 4 kilo 40 gram metamfetamin, 1 kilo 120 gram esrar ve 283 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Denizli'de 4 kilo 40 gram metamfetamin ve 1 kilo 120 gram esrarla yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişiyle ilgili çalışma düzenledi. İkamet ve araçlarda yapılan narkotik köpeği destekli arama çerçevesinde 4 kilo 40 gram metmfetamin, 1 kilo 120 gram esrar ve 283 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ