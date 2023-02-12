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Denizli'de 4 bin 745 depremzedenin barınma sorunu çözüldü

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Denizli'de 4 bin 745 depremzedenin barınma sorunu çözüldü

Denizli'de deprem bölgesinden gelen 4 bin 745 depremzedenin barınma sorununun çözüldüğü, 11 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Denizli'de deprem bölgesinden gelen 4 bin 745 depremzedenin barınma sorununun çözüldüğü, 11 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Vali Yardımcısı ve Vekili Mehmet Okur, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Okur, afetin ardından Denizli'den bugüne kadar bölgeye 305 ekip, 1862 personel, 367 iş makinası ve araç, arama kurtarma köpeği, 5 ikram aracı ve 2 seyyar mutfağın gönderildiğini ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kentte toplanan yardımların 251 tır ile deprem bölgesine ulaştırıldığını anlatan Okur, ayrıca 102 konteynerin de gönderildiğini belirtti.

Depremden etkilenen 10 ilden kente gelen depremzedelerin barınma sorununu çözdüklerini belirten Okur, "494 depremzedeyi yurtlarımıza, 127 kişiyi otel ve apartlara yerleştirdik. 4 bin 124 depremzedeye de hayırsever ve akrabaları kapılarını açtı." dedi.

Okur, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının valilik koordinesinde karşılandığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Okur Denizli Deprem AFAD Güncel Haberler

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